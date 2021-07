Gazzetta - Il Napoli su Grillitsch: l'Hoffenheim chiede 15 milioni ma il contratto scadrà nel 2022

Il Napoli cerca un buon centrocampista da far arrivare alla corte di Luciano Spalletti e, secondo il portale Gazzetta.it, avrebbe messo nel mirino il talento dell'Hoffenheim Florian Grillitsch. Ecco quanto riferito:

"Di Florian Grillitsch hanno parlato, nei giorni scorsi, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. IL ragazzo, 25 anni, piace per le sue qualità tecniche e per la capacità di saper ricoprire più ruoli. A centrocampo, ovviamente, dove si è distinto in Bundesliga, nell'Hoffenheim. Il calciatore è stato osservato dai dirigenti napoletani durante l'Europeo.

In attesa che arrivi il benestare di Aurelio De Laurentiis, Giuntoli ha discusso col procuratore del centrocampista austriaco, Tomas Boehm, che ha riferito che il calciatore è affascinato dal calcio italiano e impressionato dal calore dei tifosi napoletani.

Dichiarazioni che lasciano intendere la disponibilità del ragazzo ad affrontare una nuova esperienza. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2022 e il Napoli vuole approfittare del fatto che tra sei mesi sarà libero per tentare di convincere l'Hoffenheim ad abbassare le pretese. Il valore del centrocampista si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma Giuntoli è pronto a trattare per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

È la dote che contraddistingue Grillitsch rispetto agli altri centrocampisti che il Napoli sta trattando, ovvero, Berge e Throsby. Nella stagione scorsa, il nazionale austriaco è stato impegnato sia da centrale che da mediano, garantendo sempre qualità e fluidità al gioco, soprattutto quando ha agito dinanzi alla difesa. La questione Grillitsch, in ogni modo, prescinde dalle altre due trattative, perché se dovesse andare via Fabian Ruiz, il Napoli avrebbe bisogno di due centrocampisti".