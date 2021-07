Salernitana, Bargiggia: "Metà trust sarà bocciato, Lotito farà causa alla Federcalcio"

Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha parlato durante il programma Il Sogno Nel Cuore su 1 Station Radio: “Metà del trust proposto sarà bocciato nel consiglio di Lega di mercoledì. Lotito farà causa alla Federcalcio”

“Metà del trust proposto non sarà accettato dal consiglio di Lega che si terrà mercoledì. Lotito non vuole vendere il club, ma venerdì ha ricevuto un rilancio da parte di due società consociate che hanno alzato la posta a 75 milioni di euro. Parliamo della Arkos Invest LTD e Re Invest LTD. Se dovesse venire bocciato il trust, mercoledì, Lotito farà una causa contro la Federcalcio per cento milioni di euro, perché pare ci sia una lacuna nel regolamento: sotto la lente d’ingrandimento non ci sarebbe dovuta finire solo la Salernitana, bensì anche la Lazio. Questo, secondo i legali del presidente, è un vizio di forma che potrebbe far vincere i granata in tribunale”.