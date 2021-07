Osimhen si reca a Lagos durante le vacanze e un'associazione di beneficenza lo ringrazia in un modo speciale

Victor Osimhen ha approfittato dei suoi giorni di vacanza per recarsi a Lagos, città che affaccia sull’oceano Atlantico, nel golfo di Guinea, per stare con la sua famiglia e la sua gente, tra beneficenza e partite di calcio. Victor, ultimo di sei figli, è cresciuto senza la mamma, scomparsa quando lui non aveva ancora compiuto un anno. Oggi è un attaccante dal grande potenziale, ma rimane umile restando vicino alla sua terra, come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport":

"Sono tanti gli eventi che Lagos organizza in onore del suo idolo. Un’associazione che opera nel settore della beneficenza, gli ha dedicato un murales che il ragazzo ha scoperto proprio qualche giorno fa. Un riconoscimento per il suo continuo prodigarsi per la causa dei più bisognosi. Ed è tra la sua gente che l’attaccante del Napoli trova la sua vera dimensione, quelle radici alle quali non rinuncia nemmeno adesso che il suo conto corrente conta milioni e milioni di euro. La ricchezza non ne ha cambiato le abitudini".