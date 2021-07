Napoli, decisione su Ospina: ecco quale sarà il suo futuro

Secondo l'edizione odierna de "La Repubblica", il Napoli ha deciso di cedere Ospina non solo per garantire la titolarità a Meret, ma anche per ridurre il monte ingaggi:

"I rigori parati con la maglia della Colombia accendono i riflettori su Ospina, che il Napoli ha deciso di sacrificare per ridurre il monte ingaggi, dopo la scelta definitiva del club e del tecnico toscano di puntare su Alex Meret come portiere titolare"