Maksimovic, sirene da Spagna e Inghilterra: ma il serbo ha un altro desiderio

Le sorti di Nikola Maksimovic sono ancora avvolte in una nube di fumo. Il suo contratto col Napoli è andato in scadenza e può liberarsi gratuitamente a parametro zero. Ma il serbo vorrebbe restare, dare priorità al Napoli e non ascoltare le richieste che gli arrivano dalla Spagna e dalla Premier. Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", le parti potrebbero venirsi in contro:

"Ci sono spiragli, una volontà che sembra reciproca di recuperare quel contratto scaduto, e di metterci su altre cifre e altre date: d'altro canto, al Napoli un centrale difensivo servirebbe e c'è il rischio, e dovesse andar via Koulibaly, he poi bisognerebbe scovarne due. Inutile fare lunghi giri, meglio perdersi in qualche riflessione e poi eventualmente procedere".