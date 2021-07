Di Biagio: "Insigne troppo passionale, ma non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe arrivato in Serie A"

Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, concentrandosi su Lorenzo Insigne.

"Insigne è un bravissimo ragazzo, forse troppo passionale e giocando a Napoli, da napoletano, potrebbe averne sofferto. In Primavera riceveva molte critiche, in quanto molto più basso dei compagni, ma io non ho mai avuto dubbi sul fatto che sarebbe arrivato in Serie A".