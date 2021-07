De Laurentiis pronto alla rivoluzione, a rischio Giuntoli e Formisano

Come riportato dai maggiori quotidiani, tra cui il Corriere dello Sport e La Repubblica, in casa Napoli si respira un clima di tensione tra il presidente Aurelio de Laurentiis e il duo composto dal ds Giuntoli e Formisano, responsabile marketing.

La Repubblica riporta del post, di facile interpretazione, di Formisano: "Qualcosa si muove anche in società, con De Laurentiis che ha cambiato il team manager, Santoro al posto di Scala, il ds Giuntoli sempre separato in casa e il responsabile del settore marketing Alessandro Formisano che ha svelato in un post la sua voglia di una nuova esperienza".

L'unica ragione per cui prosegue il rapporto tra ADL e Giuntoli è la durata del contratto del ds azzurro, che è legato al Napoli per altre 3 stagioni, avendo scadenza nel 2024.

Il post di Formisano invece è abbastanza chiaro, facendo capire dell'ormai compromesso rapporto con De Laurentiis, queste le sue parole: "Quando realizzi che costantemente stai trattando una persona molto meglio di come quella persona sta trattando te, è il momento di fare un cambiamento".