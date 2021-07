Del Genio: "Con Raiola avrei detto a tutti che Insigne andava via. Per fortuna c'è Vincenzo Pisacane"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio ha commentato le parole di Aurelio De Laurentiis e la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato:

"Se l’agente di Insigne fosse ancora Raiola avrei già detto a tutti che andava via. Visto che l’ha cambiato, ed è un agente napoletano che vive più la realtà ed allora già sono più possibilista. Se però poi leggo di 40mln rifiutati per Koulibaly allora restano tutti qui perché bisogna capire allora cosa significhi offerte appropriate".

"Portare Insigne a scadenza? Mica si sono dimenticati, evidentemente quando ci sono stati dei contatti le distanze erano ampie e hanno rinviato. Come accade anche altrove. Può accadere di tutto ora, ma come per qualsiasi giocatore in questo mercato".