Il primo colpo in entrata del mercato del Napoli potrebbe essere... Maksimovic

Nella serata di "Calciomercato - L’originale", programma televisivo di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha informato di un'inaspettata sorpresa nel mercato azzurro. Appena pochi giorni fa, due giocatori azzurri (Hysaj e Maksimovic) hanno visto scadere il loro contratto col Napoli. Il primo sta trattando con la Lazio per riabbracciare Maurizio Sarri, ma il secondo potrebbe anche ritornare alla base.

Il serbo aveva lasciato il Napoli a parametro zero ma in queste ultime ore c’è un ritorno di fiamma. Si potrebbe intavolare una trattativa, a condizioni economiche diverse rispetto a mesi fa, per far tornare nuovamente in azzurro il centrale serbo. In uscita, invece, la settimana prossima sarà la settimana cruciale per Mario Rui. Il terzino aspetta un’offerta del Galatasaray, che potrebbe offrire circa 5-6 milioni di euro per lui.