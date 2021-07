Hysaj-Lazio, contatti intensificati: riunione in corso per definire la trattativa

Un grosso problema degli ultimi anni del Napoli, dal post-Ghoulam, è stato il ruolo del terzino sinistro. Mario Rui ed Hysaj non sono riusciti a garantire prestazioni convincenti con costanza. Proprio il giocatore albanese da oggi è svincolato, dopo aver terminato il contratto che lo legava ai partenopei, e per questo è libero di accordarsi con qualsiasi club per il suo futuro.

Come vediamo dal tweet di Alfredo Pedullà, è ancora in corso una riunione tra Hysaj ed il suo entourage e la dirigenza della Lazio. Il nuovo allenatore Maurizio Sarri ha espressamente richiesto l'esterno classe '94 per la sua duttilità a giocare su entrambe le fasce, vista la quasi sicura scelta di giocare con la difesa a 4.