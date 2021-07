Offerta di 40 milioni per Koulibaly: la risposta del Napoli

Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, in questi giorni è arrivata un'importante offerta in casa Napoli. Una squadra avrebbe offerto 40 milioni per Kalidou Koulibaly, ma la società azzurra ha rifiutato e rispedito la proposta al mittente. Nel caso non dovesse arrivare nessuna offerta adeguata, il difensore senegalese potrebbe anche rinnovare il suo contratto.