Incontro tra Spalletti e la squadra, c'è la data del raduno a Castel Volturno

Il nuovo Napoli di Luciano Spalleti inizia a prendere forma. Dopo l'incontro di ieri con De Laurentiis, c'è grande attesa per la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, in programma giovedì 8 luglio alle ore 15 a Castel Volturno. L'incontro con i calciatori, invece, è previsto per la settimana successiva. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la squadra si radunerà al Konami Training Center o domenica 11 o lunedì 12 luglio. La partenza per Dimaro, invece, è programmata per giovedì 15.