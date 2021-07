Chiariello difende Insigne: "Scompare nelle partite importanti? Barcellona, Liverpool e Parigi non vi erano bastate!"

L'Italia batte il Belgio e vola in semifinale con un grande spirito di squadra, ma a dare all'occhio è stato Lorenzo Insigne con la sua prestazione ma ancor di più per il suo gol finito in rete con il suo marchio di fabbrica: 'il tiro a giro'. Infatti, ieri sera il numero dieci della Nazionale ha risposto così alle critiche di chi lo riteneva assente nei momenti cruciali. In sua difesa è intervenuto Umberto Chiariello che ha sottolineato proprio questo aspetto tramite Twitter. Ecco quanto espresso:

"Ah, scusate e poi finisco. Ma com'era quella cosa, che nelle partite importanti Insigne scompare sempre? Barcellona, Liverpool, Parigi, Madrid, Borussia Dortmund, Coppa Italia con una doppietta non erano bastate. Fate pace col cervello!"

ECCO IL TWEET: