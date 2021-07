Emerson Palmieri ha cambiato agente: può favorire il passaggio al Napoli! I dettagli

Il noto giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. ha rilasciato numerose news attorno al mercato degli azzurri.

Su Emerson Palmieri è arrivata prima la notizia della conferma che il terzino in forza al Chelsea è la primissima scelta del club azzurro per puntellare il ruolo difensivo; poi la notizia del cambio agente per il brasiliano, infatti sarà Pini Zahavi, agente israeliano, a gestire il terzino nel mercato internazionale. Zahavi è anche in buoni rapporti con i proprietari del Chelsea e Di Marzio, sul suo portale, riferisce così:

“Nel suo nuovo ruolo potrebbe facilitare la trattativa per l’uscita di Emerson dal club londinese. Spalletti spera in direzione Napoli, il mercato presto indicherà dove”.