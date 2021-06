Jorginho: "Io Pallone d'Oro? Meglio gioire coi compagni"

Come riportato da ANSA, l'ex regista azzurro Jorginho sogna in grande con la Nazionale azzurra:

"Non penso al Pallone d'Oro, prima di tutto viene gruppo, è più bello gioire con i compagni che gioire da solo, è più importante la vittoria della squadra".

Queste le sue dichiarazioni dopo la supposizione di un potenziale pallone d'oro dopo la vittoria della Uefa Champions League. Ha poi continuato sulla preparazione della partita contro il Belgio:

"Intanto pensiamo al Belgio, se fossi il c.t. preparerei questa sfida dando fiducia ai giocatori e dandogli la carica per questa partita spettacolare. Eppoi direi di avere rispetto sempre per questa squadra che è prima nel ranking anche se tutte hanno i loro punti deboli mentre i punti forti vanno studiati per cercare di aggirarli".