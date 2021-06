Presentato il libro "Mi manda Puzone", la storia dell'ex campione del Napoli: presenti anche Bruscolotti e Diego jr

Si è svolta nell'incantevole location di Castello dei Conti ad Acerra la presentazione del libro "Mi manda Puzone", ovvero il racconto della carriera, ma anche di un periodo difficile della sua vita, di Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli che vinse lo scudetto nel 1987 con Diego Maradona. La raccolta dei suoi aneddoti, della sua storia ma anche delle sue disgrazie, sono stati affidati alla penna del giornalista Rosario Aversano, che ha descritto minuziosamente la storia di Pietro. A condurre e mediare l'evento è stata la giornalista e conduttrice Mary D'Onofrio, che con la sua professionalità ha alternato i vari ospiti invitati all'evento, emozionando il pubblico presente con alcuni passaggi della carriera di Puzone.

"Mi manda Puzone", presentato il libro di Pietro Puzone ad Acerra

Mery D'Onofrio, Beppe Bruscolotti e il sindaco di Acerra Raffaele Lettieri

Gli ex campioni del Napoli del primo scudetto Beppe Bruscolotti e Antonio Carannante, ma anche l'ex campione di pallanuoto Franco Porzio, i direttori sportivi Gigi Pavarese e Giuseppe Bifulco, oltre che Diego Maradona jr. e il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, sono solo alcuni dei grandi ospiti che sono intervenuti, tutti con aneddoti e racconti su Pietro Puzone. L'ex centrocampista azzurro è apparso in ottima forma dopo il periodo buio e tormentato degli ultimi anni, dando anche un segnale di come la vita possa sempre fornire una possibilità di riscatto.

Il libro "Mi manda Puzone" si articola in tre parti: la carriera professionistica, da Acerra al Napoli di Maradona Campione d'Italia, l'amicizia intima e profonda con il Pibe de Oro e la caduta nel tunnel della dipendenza da droga e alcool e la rinascita con tanti e vari progetti per il futuro.

Una serata piacevole e soprattutto un grande messaggio di speranza, che va al di là del mero racconto sportivo. Non è mancato, poi, un ricordo ad un altro acerrano, che per il Napoli ha dato persino la vita: Pasquale D'Angelo, ex capo tifoso azzurro morto in trasferta a Mosca dopo un Dinamo Mosca-Napoli di Europa League. Eccellente anche la mediazione dell'evento da parte di Mary D'Onofrio, che ha saputo alternare momenti emozionanti e toccanti ad altri più leggeri, con sorrisi e qualche risata. Ad apprezzare la giornata in suo onore è stato soprattutto Pietro Puzone, finalmente tornato in pieno possesso della sua vita.

LE FOTO DELL'EVENTO