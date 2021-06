È attesa a breve la conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis da un albergo al centro di Roma. Tanti i tempi che il presidente del Napoli dovrebbe sviscerare. Innanzitutto, il patron commenterà la scelta di affidarsi al nuovo tecnico, Luciano Spalletti. Annuncerà poi di seguito alcune novità commerciali come quella del Training Center che da domani prenderà il nome della Konami, colosso dei videogiochi.

Per quanto concerne i nuovi kit, invece, il Napoli ha chiuso la collaborazione con Robe di Kappa e, non legandosi a nessun altro brand, ha coronato il proposito di creare il proprio marchio. Sono questi i temi che ci si aspetta di toccare in conferenza mentre si attendono anche dettagli sulle amichevoli internazionali.

Dal nostro inviato: Antonio Manzo