Continua l'interesse del Napoli per Vecino, l'Inter pronta ad accogliere eventuali offerte

Tra i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane c'è anche quello di Matias Vecino, l'uruguayano piace a Spalletti che ha già allenato il centrocampista ai tempi dell'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento pare esserci solo un forte interesse da parte del Napoli, dall'altra parte però l'Inter è pronta ad accogliere eventuali offerte da parte degli azzurri.

Dopo l'obiettivo Basic ormai sfumato, non è da escludere un eventuale assalto a Vecino da parte della squadra di Spalletti, al momento non ci sono state offerte per il calciatore dell'Inter.