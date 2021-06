De Laurentiis: "Mai stato d'accordo con la Superlega, ma sono anni che dico di creare un torneo europeo più equilibrato. Perez non mi ha mai contattato"

Nel corso della sua conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della Superlega.

"Superlega? Non sono mai stato contattato da Perez del Real Madrid. Non sono mai stato d'accordo con la Superlega, non è creando un torneo di 12 squadre a inviti che risolvi il problema del calcio. L'idea della Superlega è stata una cretinata, ma è stata creata per ribadire che la Champions e l'Europa League non bastano per sollevare i conti di chi investe nel calcio, ma non copre questi costi. Abbiamo fatto ancora un assist a chi gestisce questi tornei, che invece dovrebbe aiutarci e invece vuole comandare.

Sono anni che dico di creare un torneo europeo più equilibrato, evitando sorteggi fatti da ex glorie. Allora avrei fatto un campionato facendo partecipare le prime 6 squadre dei primi 5 campionati più importanti d'Europa. Qui sbaglia Florentino Perez, perché se sono l'Udinese, la Fiorentina o il Verona e arrivo sesto devo partecipare all'Europa".