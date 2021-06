De Laurentiis sulle maglie autoprodotte: "Faremo una conferenza con Emporio quando ci sarà del materiale. Possiamo presentarle ad agosto a Castel di Sangro"

L'ultimo tema toccato nella conferenza stampa di Aurelio De Laurentiis è stato quello delle maglie autoprodotte.

"Maglie autroprodotte? Tutto ciò che avete visto come anticipazioni non sono ciò che produrremo. Mi sono fatto una risata, poi faremo una conferenza con Emporio quando ci sarà del materiale, altrimenti restano chiacchiere. Sono in ritardo e prima del campionato a Castel di Sangro potrei presentare le prime due. Secondo me dal 7 al 15 di agosto possiamo presentarle, se prima per un miracolo vi informerò".