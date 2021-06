De Laurentiis: "Ci sono stati contatti con Benitez, ma con lui parlo ogni 4-5 mesi. Andò via perché voleva stare vicino la famiglia"

Aurelio De Laurentiis, durante la conferenza stampa, ha parlato anche del suo rapporto con Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli.

"Ci sono stati contatti con Benitez, ma con lui parlo ogni 4-5 mesi, è rimasta una certa sintonia. Ricordo che mi fece una lista, io gli dissi ma qui ci vogliono 300mln e me ne presentò subito una seconda, ma anche quella era troppo cara. A quel punto, lui non mi mandò a quel paese e si presentò con una terza che divenne effettiva e qualcuno di loro ancora c'è.

Sentii cose inesatte, con Rafa c'era un anno più opzione, ma lui aveva sempre avuto un problema familiare con moglie e figlie perché è di temperamento, molto del sud, legato. Quando esercitai l'opzione mi disse che doveva stare in Inghilterra con la famiglia, ma non doveva firmare perché i contratti si rispettano, è rimasto e arrivammo quinti solo per un rigore di Higuain".