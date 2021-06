La Figc ha bocciato il trust di Lotito per la Salernitana

Secondo le ultime notizie riportate dall'Ansa, la Figc ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana (una del figlio di Claudio Lotito, Enrico, e l’altra di suo cognato, Marco Mezzaroma) dando tempo fino a sabato alle 20 per apportare delle correzioni.

La Figc ha evidenziato che, "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'. Inoltre la Figc rileva che non c'è stata alcuna assicurazione sulla indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

Se non si risolvono le ultime problematiche, la Salernitana rischia di non salire in Serie A.