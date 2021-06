Il Napoli valuta Mandava come alternativa low-cost a Emerson Palmieri

L'obiettivo principale del Napoli sulla fascia sinistra è Emerson Palmieri, ma nel caso il Napoli non riuscisse ad acquistarlo, l'alternativa low-cost è Mandava del Lille:

"L'alternativa low-cost a Emerson Palmieri è Reinildo Mandava del Lille. 27 anni come Emerson, titolare nella squadra che ha vinto la Ligue 1 beffando il Psg, Mandava ha un altro anno di contratto col Lille e la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo. Il Napoli osserva con interesse, Mandava può essere una delle opportunità che il direttore sportivo Giuntoli e lo scouting azzurro cercano in questa sessione così complicata, in cui il calcio internazionale fa i conti con i profondi danni della pandemia".