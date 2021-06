Di Lorenzo: "Più che una Nazionale sembriamo una squadra di club, siamo un gruppo unito e compatto!"

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli ha rilasciato un'intervista ai canali Uefa in merito al percorso fatto finora dall'Italia. Ecco le sue dichiarazioni:

"Mancini è riuscito a creare un gruppo unito. In Nazionale lavoriamo bene e lo si può vedere in campo: gran parte di tutto questo è sicuramente merito del mister, ha creato un gruppo che gira tutto dalla stessa parte. Più che una Nazionale sembriamo una squadra di club, abbiamo passato un girone all'apparenza semplice ma come si è potuto vedere ogni partita dell'Europeo è a se".

"Belgio? Speriamo di fare una grande partita anche contro di loro, il mister ci chiede divertimento e coraggio".