Berge il favorito per il centrocampo azzurro

Il primo obiettivo del Napoli a centrocampo è Toma Basic, che però rischia di perdere a causa della trattativa che la Lazio ha instaurato col Bordeaux, il club del croato. I biancazzurri sono pronti a garantire i 10 milioni richiesti dal club francese ed hanno offerto al giocatore 1,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Il DS Cristiano Giuntoli sarebbe pronto al rilancio, ma nel caso gli dovesse andare male, secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", vorrebbe avanzare un'offerta a Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United.

Berge, potenza fisica e precisione

Sander Berge è un centrocampista strutturato fisicamente e dal palleggio interessante. Il suo arrivo può dipendere dalla possibile cessione di Fabian Ruiz intorno ai 65 milioni di euro, cifre impossibili da raggiungere in un mercato così complesso:

"Barcellona e Atletico Madrid hanno mollato la presa da tempo, avrebbero voluto valutare Fabian Ruiz in questo Europeo, ma Luis Enrique gli sta concedendo pochissimo spazio. La questione pare non interessare al Napoli nonostante il centrocampista spagnolo abbia più volte rifiutato di prolungare l’accordo attuale che ha scadenza giugno 2023. Berge, tuttavia, resta un obiettivo, il ragazzo dovrà essere valutato dal punto di vista fisico. A dicembre scorso, infatti, ha subito un grave infortunio al ginocchio ed è stato costretto a stare fermo fino all’inizio di maggio, quando è rientrato per giocare solo due partite".

Lo Sheffield lo valuta circa 15 milioni di euro, ma il Napoli è disposto ad arrivare a 10.