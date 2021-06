Osimhen non lascerà Napoli: è al centro del progetto azzurro

Victor Osimhen, nonostante l'infortunio e il covid che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi mesi, ha dimostrato di essere un ottimo elemento per il Napoli. Infatti si sono interessati a lui vari club, primo su tutti il Tottenham, che con la possibile partenza di Kane ha bisogno di un attaccante di rilievo per sostituirlo. Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", il Napoli non ascolterà nessuna proposta: Osimhen ha un contratto fino al 2025 e non verrà ceduto.

"La strategia è chiara. Osimhen sarà il cardine del Napoli del futuro e un allenatore come Spalletti potrà valorizzarlo in maniera completa".