La Lazio vicinissima a Toma Basic: affare da 10 milioni di euro

Il Napoli l'ha inseguito a lungo, per poi forse decidere di non affondare il colpo. Non è dato sapere, ora, se Toma Basic sarà un rimpianto, ma a quanto pare non sarà azzurro. Indosserà una maglia di tonalità più chiara, quella della Lazio. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra davvero vicino ai biancocelesti.

Maurizio Sarri avrà così a disposizione il primo rinforzo. L'affare - secondo il quotidiano - potrebbe chiudersi già questa settimana a 10 milioni e 1,5 di stipendio. Centrocampista di buona tecnica, il classe '96 arriverebbe dal Bordeaux dove ha militato fino all'ultima stagione.