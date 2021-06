Festa Insigne, chiama Ciro Oliva: pizze gourmet nel ritiro dell'Italia

Lorenzo Insigne da buon napoletano, in occasione della vittoria contro l'Austria, trova un modo innovativo per festeggiare infatti fa arrivare da Napoli il famoso pizzaiolo Ciro Oliva per far gustare un ottima pizza napoletana alla Nazionale Italiana. A svelare il retroscena è il quotidiano il Mattino:

“Una braciata, la pizza e la partita tra Belgio e Portogallo da vedere in tv per studiare i prossimi avversari. Giornata di riposo e relativo relax per la Nazionale a Coverciano all’indomani della sofferta ma pesantissima vittoria a Wembley contro l'Austria che ha regalato la qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo. Ieri sera c’è stata una gustosa grigliata tutti assieme prima di assistere alla gara tra Portogallo e Belgio. In più, per quello che sta diventando un vero e proprio rito, Lorenzo Insigne ha chiamato Ciro Oliva per preparare pizze gourmet a tutto il gruppo. Cosa già avvenuta dopo la qualificazione agli ottavi. E anche ieri si è ripetuto il rito”.

"Dopo il dovuto riposo gli azzurri si sono presentati nel pomeriggio per una sessione leggera tra palestra e piscina prima di festeggiare con una grande grigliata, secondo l’altro rituale scelto dopo ogni vittoria in questo Europeo. Da oggi scatterà la preparazione vera e propria per i quarti, con tre allenamenti, tutti alle 19 a porte chiuse, fino al 30 giugno”.