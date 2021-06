Niente Napoli per D'Ambrosio: il difensore ha rinnovato con l'Inter

Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, era stato accostato al Napoli nelle scorse settimane. Il contratto in scadenza questo giugno aveva attirato l'attenzione di Giuntoli che stava fiutando il colpo a parametro zero. Ma l'Inter ha deciso di non privarsi del proprio giocatore e oggi è arrivata la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022.