Il Napoli cederà Petagna per fare cassa, mentre Tutino verrà valutato in ritiro

Il Napoli, prima di acquistare nuovi innesti, ha bisogno di cedere per fare cassa. Secondo l'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport", tra i possibili partenti c'è il nome di Andrea Petagna, che in questa annata non ha fatto bene in maglia azzurra. Il Napoli ha un attacco importante: ha a sua disposizione giocatori come Politano e Lozano sulle fascia destra, Osimhen e Mertens come punte, e Insigne e Mertens sulla fascia destra.

La cessione di Petagna

L'attacco azzurro è quindi coperto, Petagna è quindi un esubero che può far fare cassa:

"Sono uomini che Spalletti può plasmare a propria immagine e somiglianza: Petagna verrà ceduto, servirà per fare cassa, Tutino verrà analizzato durante i giorni di Dimaro-Folgarida e quelli di Castel di Sangro".