Il futuro di Koulibaly è incerto: nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il Napoli e il suo agente

Kalidou Koulibaly vuole capire se il suo futuro sarà o meno al Napoli. De Laurentiis potrebbe cederlo, ma la cifra richiesta, più di 50 milioni di euro, è troppo alta anche per i top club europei, nonostante in passato rifiutò un'offerta da 100 milioni dal Chelsea: ma la pandemia ha cambiato il mercato.

Incontro con l'agente

Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", nei prossimi giorni è previsto un incontro, o un contatto, fra il Napoli e Fali Ramadani, l'agente di Koulibaly:

"Da un lato il club sta seguendo una politica di contenimento dei costi. E non può più permettersi un ingaggio lordo - quello del senegalese, il più pagato della squadra - di 11 milioni di euro, cioè oltre il 10 per cento dell’intero monte ingaggi. Dall’altra il giocatore e l’agente che quel contratto lo hanno firmato con la controparte e scadrà nel 2023. Per assurdo proprio Kalidou potrebbe mediare. Da sempre legato alla città di Napoli - dove sono nati i suoi due figli - se non arrivasse una offerta importante (Carlo Ancelotti lo vorrebbe al Real Madrid, ma Florentino Perez asseconderà l’investimento?) potrebbe appunto discutere direttamente col presidente per decidere di restare a vita in azzurro, spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo. Solo ipotesi al momento, perché il mercato si pre- annuncia lungo anche se molto statico".