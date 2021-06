La FIGC: "Ci inginocchieremo per solidarietà agli avversari, ma non condividiamo la campagna"

La FIGC ha diramato una nota ufficiale, finalmente, per prendere posizione in merito alla questione dell'inginocchiarsi prima dell'inizio della partita contro il Belgio: "La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. Se i giocatori del Belgio si inginocchieranno allora lo faranno anche i nostri, per essere solidali con loro".

Sicuramente questa dichiarazione farà discutere, come quella del capitano Giorgio Chiellini prima della partita contro l'Austria. Almeno, questa volta, è stata presa una decisione ufficiale, condivisibile o meno.