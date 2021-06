De Laurentiis non vuole più sprecare: le nuove linee guida proposte dal presidente

Il Napoli cambierà faccia, e lo farà seguendo le nuove linee guida di De Laurentiis. Il 30 giugno il presidente terrà una conferenza stampa, rompendo un lungo silenzio che accompagna il Napoli da febbraio. Secondo l'edizione odierna de "Il Mattino", saranno 5 i punti da seguire per costruire un Napoli più forte.

Le nuove linee guida del Napoli

Bisognerà, prima di tutto, puntare su Osimhen, che san ben aggredire gli spazi e tenere l'attacco. Successivamente bisogna vendere i giocatori più richiesti per fare cassa oppure rinnovare il loro contratto per mantenere una rosa all'altezza. È importante anche ravvivare l'immagine del club, scoloritasi dopo un lungo silenzio stampa e lo spreco di milioni per giocatori poco utili alla causa. Ma soprattutto, basta screzi tra dirigenza e allenatori.