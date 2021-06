De Bruyne e Hazard in dubbio per Belgio-Italia, il ct Martinez: "Sensazioni positive per entrambi"

Sale l'adrenalina in vista della grande sfida tra Belgio e Italia valida per i quarti di finale degli Europei. Sia per i supporter italiani e sia per quelli dei diavoli rossi non saranno giorni sereni considerando l'importanza del match che terrà il fiato sospeso soprattutto per i belga che dovranno scoprire le sorti di De Bruyne e Hazard, vittime entrambi di due infortuni rimediati nella gara con il Portogallo e costretti ad uscire in anticipo.

Al riguardo si è espresso il ct Martinez in attesa della sfida con l'Italia di venerdì 2 luglio:

"È presto ma posso dire quel che sappiamo. Per entrambi i calciatori le informazioni sono positive. Non hanno avuto gravi infortuni quindi non lasceranno la squadra. La partita è venerdì ma sarà difficile averli al meglio".

Sulla direzione arbitrale, l'allenatore dei diavoli rossi si esprime così: "Su De Bruyne era rosso, ci sono stati infortuni evitabili per la gestione dei cartellini ma Eden Hazard ha giocato quanto avrebbe dovuto".

Dunque si De Bruyne che Hazard dovrebbero esserci per l'impegno con l'Italia considerando che il calciatore del City ha rimediato un problema alla caviglia e si aspetteranno gli esiti degli esami che dovrebbero arrivare nella giornata di domani per valutare l'entità dell'infortunio. Mentre Hazard avrebbe riscontrato un problema muscolare, quindi si valuteranno le condizioni di entrambi nei prossimi giorni.