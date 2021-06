Bargiggia: "Nuno Tavares non arriverà, costa troppo"

Durante la trasmissione Il Sogno nel Cuore - Parola di Bargiggia, rubrica di 1 Station Radio, il noto giornalista esperto di calciomercato ha analizzato il mercato del Napoli: "Toma Basic? E' seguito da Napoli e Lazio, viene considerato l'eventuale sostituto di Fabian Ruiz. Il Napoli, però, non ha ricevuto nessuna proposta per cedere i suoi big. Se non parte lo spagnolo, non si trattano nuovi centrocampisti. Nuno Tavares? Costa troppo. Può andare all'Arsenal, mentre il Napoli non può bloccare giocatori per il futuro. Si aspettano sviluppi per Emerson Palmieri, provando a fare un'operazione conveniente a fine mercato".

Bargiggia analizza poi la questione Kaio Jorge: "Il Napoli non incontrerà Giuliano Bertolucci, l'agente brasiliano del ragazzo, perché i contatti ci sono già da diversi mesi. Il procuratore sta arrivando in Italia, ma non per vedere Cristiano Giuntoli: ha un appuntamento con la Juventus, perché il giocatore è interessante ed ha il contratto in scadenza a dicembre. Chi segue Kaio dice che ricorda un po' il Montella giocatore. Con Andrea Petagna, insomma, non c'entra assolutamente nulla, se parliamo di caratteristiche. Molto stimato da Giuntoli, piace però a tanti. Il Napoli è stato il primo club ad andare su Kaio, ma adesso non può fare nulla. Il mercato del Napoli, per ora, è sospeso".