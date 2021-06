Venerato: "Il Napoli cerca il sostituto di Bakayoko, è lotta a due tra Berge e Thorsby"

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, Toma Basic è il prescelto del Napoli in caso di addio di Fabian Ruiz, ma al momento la ricerca è concentrata sul sostituto di Bakayoko. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Al momento Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono alla ricerca di un mediano più strutturato per sostituire Tiemoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito in azzurro. In pole position c'è Sander Berge dello Sheffield United, reduce da una stagione così così condizionata da un infortunio, seguito da Morten Thorsby della Sampdoria".

Thorsby che i tifosi azzurri ricorderanno per quel gol annullato, proprio contro il Napoli a causa di una spinta al momento del colpo di testa. Il centrocampista blucerchiato bollò la spinta come contatto normale, recriminando sulla regolarità della rete