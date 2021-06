Venerato: "Barcellona seriamente interessato ad Insigne, con due cessioni in attacco si fionderebbe su di lui"

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Il Barcellona sta seriamente pensando a Insigne, ribadisco punto per punto la notizia. Il club blaugrana al momento non può fare l'operazione perché ha un parco attaccanti in esubero, ma se riuscisse a dismettere due tra Coutinho, Dembelé e Braithwaite, sicuramente andrebbe su Insigne. Chi di dovere aspetta il 1° luglio per il bilancio semestrale della società catalana".