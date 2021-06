Ravezzani distrugge mezza Italia: "Male Insigne, Bonucci, Berardi e Immobile. Donnarumma a farfalle salvato dal VAR"

Vittoria per 2-1 dell'Italia agli ottavi di finale di Euro2020 contro l'Austria: decisive le reti di Chiesa e Pessina nei tempi supplementari. Il giornalista Fabio Ravezzani su Twitter ha però accusato tanti calciatori per una prestazione non positiva:

"Ci siamo presi un bello spavento. L’Italia non ha il fuoriclasse per vincere le partite storte. Ci pensa Chiesa (che Mancini mette tardi), male Insigne, Bonucci, Immobile. Ottimo Pessina. Gigio a farfalle salvato dal Var, poi un miracolo. Austria: ok Laimer e Kalajdzic (bravo!). Molto male anche Berardi".

ECCO IL TWEET: