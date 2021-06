Napoli fiducioso su Emerson Palmieri: la legge di stabilità consentirebbe di risparmiare sull'ingaggio

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato ampiamente del possibile affare tra Emerson Palmieri ed il Napoli, spiegando come gli azzurri abbiano un asso nella manica per superare l'ostacolo rappresentato dall'ingaggio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"L’ingaggio di oltre 4 milioni netti potrebbe essere un problema aggirato attraverso una spalmatura del contratto, che con il Chelsea scadrebbe il prossimo anno, in più stagioni e inoltre la legge di stabilità consentirebbe al club di poter avere dei costi limitati al lordo, così come avviene già per Lozano e Osimhen".