De Luca avverte: "Poche persone si recano a vaccinarsi: così si va verso un nuovo lockdown"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha avvisato tutti i cittadini che non si stanno recando ad effettuare la vaccinazione:

"Se a Napoli si prosegue così con le vaccinazioni andiamo verso un nuovo lockdown nel giro di pochi mesi, appena dopo settembre. Si sta presentando un numero limitatissimo di persone sia per la prima dose che per la seconda nel territorio dell'Asl Napoli 1. I dati non sono sostenibili. Bisogna vaccinarsi in massa ed essere responsabili".