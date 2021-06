Zerbin, l'agente: "In Serie B lo vogliono tutti. Andremo in ritiro col Napoli se non dovesse arrivare una proposta rapida"

In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma 'Radio Goal', è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin. Di seguito le sue parole:

"Gattuso? Ho avuto l'impressione che non avesse tanta voglia di allenare la Fiorentina. Un amico fidato mi ha riferito che il tecnico avrebbe vissuto a Pisa e già questa cosa non mi piace. Zerbin? In Serie B lo vogliono tutti e l'anno scorso ha disputato una buona stagione. Crotone? Ursino mi ha detto che l'allenatore non gli ha chiesto nessuno. Diversi club sono interessati. Se si dovesse presentare qualche proposta rapida bene, altrimenti andremo in ritiro con il Napoli".