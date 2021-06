Rai, Venerato: "Al Napoli piacciono Nandez e Lykogiannis. Tsimikas? Non arriverà"

Durante il programma 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, è intervenuto l'esperto di calciomercato Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato:

"Al momento per quanto riguarda il rinnovo di Insigne è tutto fermo. Le voci relative ad un interessamento da parte del Tottenham sono da smentire. Nandez e Lykogiannis? Piacciono, il secondo di più. Detto ciò, per Emerson Palmieri si lavora a fari accesi mentre su mister X stanno lavorando a fari spenti. Tsimikas? Il Napoli non lo prende".