Asse Napoli-Cagliari, sulla lista di Giuntoli ci sono Lykogiannis e Nandez! I dettagli

Giuntoli è alla continua ricerca di un terzino sinistro titolare e di un centrocampista duttile, in grado di ricoprire diverse posizioni in quella zona di campo.

Walter De Maggio, durante la trasmissione RadioGoal su Radio KissKiss, ha annunciato i due nuovi nomi sulla lista di Giuntoli. Entrambi sbarcherebbero dalla Sardegna, si tratta dell'uruguagio Nandez e del greco Lykogiannīs.

Il Cagliari non ha intenzione di regalare i suoi talenti, potrebbe avanzare una richiesta di almeno 25 milioni di euro per Nandez e una intorno ai 5 milioni per Lykogiannis, che ha un valore di 2.5 mln su Transfermarkt.