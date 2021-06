La telefonata che portò Di Lorenzo al Napoli: "Segnò un super goal, stettero tutti i 90' al telefono"

L'uomo del momento in casa azzurri è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Ha stregato tutti, sia per l'impatto avuto con Turchia e Svizzera, sia per l'atletismo e la personalità mostrati alla prima esperienza internazionale.

Nel corso della trasmissione Calciomercato - l'originale, la redazione di Sky Sport ha intervistato Diego Di Lorenzo, fratello di Giovanni, il quale ha rivelato il momento in cui è decollata davvero la carriera dell'ex Matera. Ecco quanto ha affermato in merito:

"Era Empoli-Torino, 37esima giornata della stagione 2018-2019 e Giovanni contribuì alla vittoria dei toscani per 4-1 con un gol molto bello. Nel corso di tutta la partita Mario Giuffredi, procuratore di mio fratello, è stato per tutta al telefono con Cristiano Giuntoli, per discutere del trasferimento. Dopo che segnò quel bellissimo gol, De Laurentiis disse al DS del Napoli di chiudere la trattativa e portare il ragazzo in squadra. Finito il match, infatti, in poche ore si perfezionò l'acquisto e il suo trasferimento al Napoli."