Di Lorenzo: "Felice di rappresentare il Napoli in Nazionale: se sono qui è merito del club. Italia-Austria? Non c'è ansia"

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa nel ritiro della Nazionale, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, in vista della partita contro l'Austria. Tra i vari temi trattati, il terzino del Napoli si è espresso anche sull'esperienza con il proprio club. Di seguito quanto evidenziato:

"In questi anni è cambiato tanto, tutto. Mi sono ritrovato senza squadra poi sono stato bravo a non mollare, a crederci sempre, a fare tanti sacrifici. Adesso mi sto godendo questa esperienza. Ci sono stati tanti passaggi importanti in questi cinque anni, ho trovato club che mi hanno fatto crescere. Me la sto godendo alla grande, mi godo l'esperienza dando tutto me stesso".

"Napoli? Siamo in tre del Napoli, più qualche ex. Se sono qui, è merito del Napoli, dei miei compagni. Mi porto dietro questo apporto ricevuto. Sono contento di rappresentare il Napoli qui. Quando vengo chiamato in causa cerco di fare il meglio. La concorrenza è tanta, cerco di mettere in difficoltà il mister per schierarmi. Chiunque giochi si trova alla grande in questa squadra.

"Io tra i più rapidi di Euro2020? I dati lo dimostrano. Anche io non pensavo, non ci faccio molto caso. Però è una cosa che mi fa piacere: Spinazzola è velocissimo, sono contento di essere tra i primi".

"Italia-Austria? Non c'è ansia. È una partita di calcio, adesso inizia il bello, iniziano le gare da dentro o fuori. C'è la giusta tensione, c'è la concentrazione per affrontare questa partita. Ci stiamo preparando bene. C'è un'atmosfera bellissima. Può darsi che si giochi sulle fasce: loro hanno un giocatore importantissimo come Alaba ma sono tutti da tenere in considerazione, ora studiamo anche i loro ultimi punti deboli.

"Questo Europeo ha dimostrato che non ci sono gare facili. In campo internazionale ogni gara va sudata, va giocata. Veniamo da trenta partite senza sconfitte, non aver incontrato big non mi trova d'accordo. Noi diamo sempre il massimo, cercando di imporre il gioco. Il resto sono solo chiacchiere che si fanno".