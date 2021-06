Lazio in vantaggio su Basic, Napoli defilato

Non c'è solo il Napoli su Toma Basic, calciatore accostato più volte al club azzurro, visto che stando quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport anche la Lazio non scherza sull'interesse per il classe '96, tanto che sarebbe addirittura in vantaggio rispetto alla squadra campana. Questo quanto si legge:

"Sulla lista dei registi, c'è anche Toma Basic del Bordeaux. I francesi chiedono 12 milioni, già il Napoli sembra essersi defilato. Il suo contratto andrà in scadenza tra un anno e la cifra potrebbe abbassarsi da qui alla fine. Intanto per la difesa torna di moda il nome di Romagnoli, da sorvegliare".