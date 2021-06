Bargiggia conferma: "Sondaggio del Barcellona per Insigne, ma prima deve cedere tre attaccanti"

Come riportato da PaoloBargiggia.it si aggiunge anche il Barcellona alla lunga lista di squadre interessate a Lorenzo Insigne.

Il team allenato da Koeman ha effettuato un sondaggio tramite un agente FIFA, che conosce l'agente di Insigne. Prima di tentare l'assalto con Aurelio De Laurentiis, i catalani devono vendere almeno tre attaccanti, avendo un numero elevato di calciatori in quella zona di campo, considerando l'acquisto di Depay e Aguero. I nomi sulla lista di partenza sono Coutinho, Dembele e Braithwhite.

Il Napoli deve risolvere il prima possibile la situazione legata al contratto del suo capitano, per ora rimandata alla fine degli Europei. Insigne chiede almeno di non scendere sotto i 4.5 milioni del contratto attuale, mentre ADL non ha intenzione di alzare l'offerta di. 3.5 milioni.