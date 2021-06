Venerato: "Mirante e Sepe non vanno al Napoli. Kaio Jorge non è una priorità del club. Romero? Mi è stato smentito"

Nel corso di Radio Goal, trasmissione sportiva di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto, come di consueto, Ciro Venerato, giornalista della RAI ed esperto di mercato. Ecco quanto ha affermato:

"Mirante e Sepe non si trasferiranno al Napoli, per due motivi: Mirante mi è stato smentito dallo stesso Napoli e Sepe, invece, vuole andare al Genoa. Kaio Jorge? Il Napoli lo ha seguito per diverso tempo, ha parlato col suo entourage, ma economicamente non è una priorità ora. Se bisogna spendere, lo si farà per un terzino sinistro.

Luka Romero del Mallorca? Mi è stato smentito per una serie di motivi, non è nei piani di Spalletti. Zappacosta, invece, venne già proposto dal suo procuratore e dal suo entourage, ma non trovò riscontri positivi poiché il giocatore vuole la titolarità. Ospina? C'è l'Atalanta, ma dovrebbe essere ceduto Gollini per fargli posto."