De Maggio sicuro: "Il Napoli potrebbe tornare su Zappacosta, ipotesi trattativa in stile Bakayoko"

Durante la trasmissione "Radio Gol", su Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore Valter De Maggio ha parlato di un possibile interessamento del Napoli per Zappacosta, soprattutto nel caso in cui Malcuit non dovesse convincere Spalletti durante i ritiri estivi.

"Con il Chelsea potrebbe riaprirsi un'altra trattativa, in stile Bakayoko, ovvero sulla base di prestito con diritto di riscatto. È un giocatore che farebbe comodo sia sulla fascia sinistra che su quella destra: Davide Zappacosta".

Sul giocatore c'è già l'Inter, che cerca di rafforzare le proprie fasce difensive, senza spendere tanto. Negli ultimi giorni pare si sia aggiunta la Fiorentina alla lista delle pretendenti.

Il Chelsea lo valuta circa 8 milioni, dopo l'exploit di questa stagione con il Genoa.