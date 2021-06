Pedullà: "Insigne adesso penserà solo agli Europei. Più avanti chiederà un contratto da 5 milioni l'anno"

Alfredo Pedullà è intervenuto durante la trasmissione Sportitalia Mercato, condotta da Michele Criscitiello. Il noto esperto di calciomercato ha chiarito la situazione del rinnovo del capitano azzurro Lorenzo Insigne:

"Il giocatore non è in contatto con la dirigenza, non ci sono novità sul rinnovo. Appena terminati gli Europei il giocatore chiederà, giustamente, un contratto da 5 milioni di euro all'anno".